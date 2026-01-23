Португалія

Колишній лідер орлів підписав контракт із лісабонським грандом після періоду виступів у Туреччині

Лісабонська Бенфіка офіційно оголосила про повернення свого колишнього півзахисника Рафи Сілви. 32-річний португалець уклав із клубом угоду, розраховану до кінця поточного сезону — до літа 2026 року.

Сілва приєднався до команди на правах вільного агента. Раніше він розірвав контракт із турецьким Бешикташем, за який виступав із літа 2024 року. У Стамбулі вінгер провів півтора сезони, вигравши Суперкубок Туреччини, однак вирішив повернутися до рідного клубу, щоб допомогти команді у другій половині кампанії.

Рафа Сілва є знаковою фігурою для вболівальників Бенфіки.Він виступав за орлів протягом 8 років (з 2016 по 2024 рік). За цей час провів 326 матчів, забив 94 голи та віддав 79 результативних передач. Разом із клубом він тричі ставав чемпіоном Португалії та двічі вигравав Суперкубок країни.

Повернення Сілви додасть варіативності атаці Бенфіки. Клуб розраховує, що досвід та майстерність Рафи допоможуть у боротьбі за чемпіонський титул та у єврокубкових матчах.

Нагадаємо, раніше португалець розмірковував о завершенні професійної карʼєри.