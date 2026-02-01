Португалія

Португальський гранд підсилює середню лінію досвідченим івуарійцем.

Порту успішно завершив переговори щодо оренди півзахисника Секо Фофана, який належить французькому Ренну. Про це повідомив авторитетний спортивний журналіст Фабріціо Романо.

Згідно з інформацією інсайдера, сторони домовилися про оренду до до кінця сезону. В угоду не включено пункт про опцію викупу гравця. Це означає, що влітку Фофана повернеться до свого клубу, якщо сторони не домовляться про інше пізніше.

У нинішній компанії півзахисник відіграв за французів 12 ігор у Лізі 1, та відзначився одним забитим голом.