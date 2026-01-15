Португалія

Моурінью вилетів із Кубка Португалії.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився після поразки від Порту (0:1) в матчі Кубка Португалії. Його слова наводить A Bola.

«Програла краща команда, але краща команда не забила, а пропустила один гол.

Ми контролювали гру проти команди, яка грала дуже інтенсивно, яка має ДНК справжніх чемпіонів, але Бенфіка домінувала від початку та до кінця.

Незважаючи на невелику кількість гольових моментів, домінування здавалося мені очевидним проти команди, яка знаходиться на підйомі і сповнена впевненості, у той час як її вболівальники, враховуючи чудову форму, змирилися з тим, що їхня команда проводить 45 хвилин на своїй половині поля, обороняючись вдома», – сказав Жозе Моурінью.