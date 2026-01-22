Португалія

Легендарний португалець розкритикував підхід топкоманд до вибору наставників, натякаючи (?) на призначення у Челсі та Манчестер Юнайтед.

Відомий тренер Жозе Моурінью висловився щодо кадрової політики провідних футбольних клубів. Його слова цитує видання The Touchline:

"Для мене це просто дивно — коли тренери без історії, без будь-якого послужного списку отримують шанс очолити найкращі клуби світу.

Для мене не сюрприз, коли Мілан запрошує Аллегрі, Ювентус — Спаллетті, а Рома — Гасперіні. Сюрприз — це коли люди, які нічого не досягли, отримують великі посади".

Ймовірно, "Особливий" мав на увазі свої колишні команди, які нещодавно змінили тренерів. Нагадаємо, Челсі призначив Ліама Росіньйора, а Манчестер Юнайтед довірив посаду Майклу Карріку.