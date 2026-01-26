Португалія

Наставник відзначив правильну реакцію команди та важливість тактичних змін у другому таймі.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував розгромну перемогу лісабонської команди в матчі з Ештрела Амадора, який відбувся 25 січня.

"Я думаю, що другий тайм був успішним, а перший більш домінуючим. Думаю, що, не показавши блискучої гри в першому таймі, ми створили дві або три дуже хороші можливості для взяття воріт, особливо момент з Аурснесом, який зазвичай закінчується голом.

Ми досягли своєї мети – перемоги. Наша друга мета – зіграти якісно, і хоча ми не показали чудову гру, я думаю, що зіграли добре. Звичайно, я хотів дати відпочити деяким гравцям, які провели багато хвилин на полі, але не можу дати їм усім відпочинок.

Після того, як ми почали накопичувати більше гравців у центрі поля, супернику стало важко, адже на початку гри лише Судаков грав у цій зоні.

Після виходу Баррейро у нас з'явилася можливість відправити відразу трьох у центр – Престіанні, Кабрал, Судаков – і я думаю, саме звідси і виникла наша лавина атак у другому таймі", – підсумував Моуріньо.

Після 19 турів Бенфіка набрала 45 балів і розмістилася на третій позиції, відстаючи від лідера на сім пунктів. У наступному матчі, який відбудеться 28 січня, "орли" зіграють проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів.