Юрасек перейшов із Бенфіки після сезону в оренді в Бешикташі.
Давід Юрасек, getty images
13 січня 2026, 18:15
Захисник Бенфіки Давід Юрасек продовжить кар’єру в чемпіонаті Чехії. 25-річний футболіст став гравцем празької Славії.
Гравець збірної Чехії підписав із новим клубом контракт терміном на три з половиною роки. У складі Славії Юрасек виступатиме під номером 39.
Юрасек належав Бенфіці, однак останнім часом грав на правах оренди в Бешикташі. У поточному сезоні чеський захисник провів 17 матчів у всіх турнірах, не відзначившись голами чи результативними передачами.
Наразі Славія впевнено лідирує в чемпіонаті Чехії. Свій наступний офіційний матч празький клуб проведе 21 січня — проти Барселони у рамках Ліги чемпіонів.