"Орли" зіграли 1:1 з Каса Піа, а наставник підтвердив бажання працювати далі.

У матчі 28-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді зіграла внічию з Каса Піа – 1:1.

Перший тайм минув без голів, а після перерви гості вийшли вперед: на 68-й хвилині Річард Ріос замкнув подачу з флангу. Втім, уже за десять хвилин господарі відігралися завдяки точному удару Рафаеля Бріто.

Український воротар Анатолій Трубін провів матч у стартовому складі, а Георгій Судаков з’явився на полі на 70-й хвилині.

Після гри головний тренер лісабонців Жозе Моурінью прокоментував своє майбутнє в клубі. Португалець запевнив, що хоче залишитися в команді й надалі:



"Я сам приймаю рішення. Моє рішення полягає в тому, що я хочу продовжити працювати в Бенфіці", – заявив Моурінью.

Водночас наставник визнав, що нічия не може задовольнити амбіції клубу, а головною метою до кінця сезону залишається боротьба за друге місце.

Каса Піа – Бенфіка 1:1

Голи: Ріос, 68 – Бріто, 78