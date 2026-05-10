Португалія

Португальський фахівець запевняє, що зосереджений виключно на роботі з Бенфікою.

Останнім часом португальського наставника Жозе Моурінью активно пов'язують із поверненням до столиці Іспанії. У суботу в пресі з'явилися повідомлення про те, що він вже веде прямі переговори з керівництвом мадридського Реала. Однак сам фахівець категорично заперечив будь-які контакти з президентом клубу Флорентіно Пересом.

Спекуляції виникли не на порожньому місці. Цей сезон ризикує стати для Реала» другим поспіль без жодного виграного трофея. Ситуацію ускладнює й те, що вже в неділю ввечері мадридці можуть побачити офіційне чемпіонське коронування своїх головних конкурентів — Барселони, якщо не зможуть здобути перемогу у вирішальному Ель-Класіко.

Попри те, що Моурінью не відкинув можливості розглянути пропозиції після завершення кампанії, він наголосив, що наразі його думки зайняті лише фінішем сезону з лісабонською Бенфікою/

"Щиро кажучи, я від цього повністю відсторонився. У мене не було жодних контактів ні з президентом, ні з будь-ким із впливових людей у структурі "Реала". Це моє особисте рішення, схоже на ті, які я приймав протягом усієї своєї кар'єри: зараз, на завершальному етапі сезону, я ні з ким не веду переговорів", — заявив Моурінью на пресконференції.

Він також додав: До останнього матчу чемпіонату проти Ешторіла жодних контактів не буде. Лише після цього з'явиться тижневе вікно, протягом якого я матиму свободу поспілкуватися з тими, з ким вважатиму за потрібне. Але всі нинішні історії про якісь вимоги чи таємні зустрічі — це суцільні спекуляції".

Нагадаємо, що Жозе Моурінью вже очолював мадридський клуб у період з 2010 по 2013 рік, намагаючись протистояти тотальній домінації Барселони Пепа Гвардіоли. У сезоні 2011/12 під його керівництвом «Реал» встановив рекорд, вигравши Ла Лігу зі 100 набраними очками, а роком раніше здобув Кубок Іспанії.