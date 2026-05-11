Лісабонський клуб уже підшуковує заміну українському воротарю, серед кандидатів — Едерсон.

Український голкіпер Анатолій Трубін може змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Адам Рибчинський у соцмережах.

За інформацією джерела, Бенфіка готова розглянути продаж 24-річного воротаря, однак планує виручити за нього близько 40 мільйонів євро. Клуб із Лісабона не поспішає з рішенням, але вже оцінює потенційні варіанти на заміну.

Паралельно Бенфіка активно працює над пошуком нового основного голкіпера. Серед кандидатів на заміну Трубіну наразі найреальнішим варіантом називається бразильський воротар Едерсон.

У поточному сезоні Трубін провів 43 матчі у всіх турнірах за Бенфіку, пропустив 35 голів та 20 разів зберіг ворота "на нуль".