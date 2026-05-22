Головний тренер Ан-Наср Жорже Жезуш може змінити клубну прописку влітку та стати одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Португалії після чемпіонату світу-2026.

За інформацією ЗМІ, 71-річним фахівцем також цікавиться Фенербахче, де він уже працював у сезоні-2022/23 та виграв Кубок Туреччини.

Окрім цього, Португальська футбольна асоціація розглядає Жезуша як потенційного наставника національної команди після завершення ЧС-2026.

Очікується, що тренер залишить Ан-Наср після одного сезону роботи. Раніше він уже очолював інший саудівський клуб — Аль-Хіляль, з яким вигравав місцевий чемпіонат.

У нинішньому сезоні команда Жезуша разом із Кріштіану Роналду виграла чемпіонат Саудівської Аравії. Для португальського тренера це вже другий титул у цій лізі.