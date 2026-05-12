Португальський клуб не погодився на обмін українця на Родріго Саласара та наполягає на повноцінному трансфері.

Брага не прийняла пропозицію Бенфіки щодо можливого обміну Георгія Судакова на півзахисника Родріго Саласара. Про це повідомляє інсайдер Руді Галетті.

За інформацією джерела, президент Браги Антоніу Сальвадор розраховує отримати за 26-річного уругвайця близько 30 мільйонів євро. Бенфіка намагалася знизити вартість угоди, запропонувавши включити до неї українського хавбека, однак отримала відмову.

Попри це, лісабонський клуб не відмовляється від планів продати Судакова влітку, щоб використати виручені кошти для підписання Саласара.

Додатковою складністю у переговорах залишаються фінансові вимоги самого футболіста. Саласар хоче стати найбільш високооплачуваним гравцем Бенфіки, випередивши за зарплатою Ніколаса Отаменді.

У нинішньому сезоні Родріго Саласар провів 47 матчів за Брагу, забив 23 м’ячі та віддав 8 результативних передач.