Головний тренер лісабонських орлів підтвердив свою відданість клубу після перемоги над Насіоналом.

Жозе Моурінью розвіяв усі сумніви щодо свого майбутнього в лісабонській Бенфіці. 63-річний фахівець запевнив, що його подальша робота на стадіоні Да Луж жодним чином не залежить від фінансових вливань чи літніх трансферів. Заява пролунала на тлі перемоги над Насіоналом (2:0), яка зберегла орлам слабку надію на чемпіонство в португальській Прімейрі.

Перемога, здобута завдяки швидким голам Андреаса Шельдерупа та Рафи Сілви, додала команді стабільності. Наразі Бенфіка посідає третє місце, відстаючи від лідера, Порту, на сім очок. Попри те, що титул залишається математично можливим, Моурінью вже почав закладати фундамент на наступний сезон, зосередившись на внутрішньому розвитку команди.

Португальський наставник категорично спростував чутки про те, що він вимагає від керівництва масштабної кадрової перебудови або шалених витрат на ринку.

"Усе залежить виключно від волі клубу. Моє бажання продовжувати роботу в Бенфіці не залежить від якихось моїх умов чи від інвестицій у команду. Моя доля перебуває в моїх руках, і я хочу довести цей проєкт до кінця", — наголосив легендарний тренер у спілкуванні з пресою.

З огляду на те, що майбутній Чемпіонат світу 2026 року суттєво вплине на передсезонну підготовку багатьох клубів, Моурінью вже зараз планує активне залучення талантів із відомої академії Бенфіки (Сейшал).

Тренер має намір використати літню паузу, щоб інтегрувати в першу команду тих, кого він називає маленькою елітою серед еліти. Поки гравці основи роз'їдуться по національних збірних, Моурінью працюватиме над швидкою адаптацією перспективної молоді до дорослого футболу.

Це дозволить розширити глибину складу та зробити команду більш стійкою до перевантаженого календаря наступної кампанії. Попереду на Бенфіку чекає головний іспит сезону — 19 квітня команда вирушить на стадіон Жозе Алваладе, де відбудеться надпринципове лісабонське дербі проти Спортінга.

Попри те, що в поточному розіграші чемпіонату команда Моурінью досі не зазнала жодної поразки (17 перемог та 8 нічиїх), цього виявилося недостатньо, щоб іти в ногу з лідерами. За п'ять турів до кінця сезону орлам необхідно перемагати в дербі, щоб скоротити семиочкове відставання від Порту та обійти Спортінг. Тільки перемога у цій ворожій атмосфері дозволить зберегти їхні чемпіонські амбіції живими.