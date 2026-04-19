Нова угода з головним тренером буде розрахована до літа 2029 року.

Спортінг незабаром підпише новий контракт зі своїм головним тренером Руй Боржешем. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, керівництво "левів" вже досягло принципової домовленості щодо нового контракту для 44-річного португальця, який буде розрахований до літа 2029 року.

Зазначається, що у новій угоді залишилося узгодити лише технічні деталі. При цьому у тренера збільшиться зарплата до 500 тисяч євро на рік із можливими бонусами за результати клубу.

Після 29 турів Спортінг набрав 71 очко і посідає друге місце в Прімейрі, відстаючи від Порту на п'ять балів і випереджаючи Бенфіку на два пункти, але "леви" мають гру в запасі. Також попереду Спортінг має півфінал Кубка країни, де суперником буде Порту — гра пройде 22 квітня.