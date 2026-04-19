Нова угода з головним тренером буде розрахована до літа 2029 року.
Руй Боржеш, Getty Images
19 квітня 2026, 14:45
Спортінг незабаром підпише новий контракт зі своїм головним тренером Руй Боржешем. Про це повідомляє Record.
За інформацією джерела, керівництво "левів" вже досягло принципової домовленості щодо нового контракту для 44-річного португальця, який буде розрахований до літа 2029 року.
Зазначається, що у новій угоді залишилося узгодити лише технічні деталі. При цьому у тренера збільшиться зарплата до 500 тисяч євро на рік із можливими бонусами за результати клубу.
Після 29 турів Спортінг набрав 71 очко і посідає друге місце в Прімейрі, відстаючи від Порту на п'ять балів і випереджаючи Бенфіку на два пункти, але "леви" мають гру в запасі. Також попереду Спортінг має півфінал Кубка країни, де суперником буде Порту — гра пройде 22 квітня.