Португалія

Клуб погодив новий контракт із наставником.

Лісабонський Спортінг готується офіційно оголосити про продовження співпраці з головним тренером Руї Боржешом.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, сторони вже погодили всі умови нового контракту, який буде розрахований до 2028 року. Наразі чинна угода фахівця спливає влітку 2027-го.

Руї Боржеш очолив Спортінг наприкінці грудня 2024 року. Відтоді під його керівництвом команда провела 80 матчів, здобувши 52 перемоги, 17 нічиїх та 11 поразок.

У сезоні-2024/25 наставник привів клуб до двох трофеїв — чемпіонства Прімейра Ліги та Кубка Португалії.

У поточному сезоні Спортінг вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу від Арсенал, а також продовжує боротьбу в Кубку Португалії, де 24 травня зіграє фінал проти Торреенсе.

У чемпіонаті команда посідає третє місце, маючи 72 очки та відстаючи від лідера Порту на 10 балів.