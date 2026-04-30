Португалія

Захисник перейде з Арсеналу за 20 млн євро та підпише контракт до 2030 року.

Португальський Порту ухвалив рішення викупити контракт захисника Якуба Ківьора, який виступає за команду на правах оренди з Арсеналу.

Поляк приєднався до "драконів" минулого літа, а в угоді було прописано обов’язковий викуп у разі виконання певних умов. За 26-річного оборонця португальський клуб заплатить близько 20 мільйонів євро. Також сторони вже узгодили довгостроковий контракт, який діятиме до 2030 року.

У поточному сезоні Ківьор провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

Наразі Порту впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії, маючи у своєму активі 82 очки. Свій наступний матч "дракони" проведуть 2 травня проти Алверка.