Президент клубу не вважає це пріоритетною темою.

Лісабонська Бенфіка наразі не розглядає варіант продовження контракту з головним тренером Жозе Моурінью, чинна угода якого діє до літа 2027 року.

Президент клубу Руй Кошта не вважає це питання пріоритетним на даний момент. У керівництві «орлів» планують повернутися до переговорів лише за умови успішних результатів у сезоні 2026/27.

Сам Моурінью не проти залишитися в клубі й демонструє повну відкритість до продовження співпраці:

"Якщо Бенфіка захоче продовжити контракт, я також його продовжу без жодних застережень", — заявив наставник.

Португальський тренер повернувся до Бенфіки у вересні 2025 року — це його другий період у клубі після роботи у 2000 році. Відтоді команда під його керівництвом провела 40 матчів: 24 перемоги, 8 нічиїх і 8 поразок.

У турнірній таблиці чемпіонату Португалії Бенфіка наразі посідає третє місце, маючи 69 очок і відстаючи від лідера на сім пунктів.