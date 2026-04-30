Керманич Бенфіки Жозе Моурінью залишається серед головних кандидатів на посаду тренера мадридського Реала. Згідно з численними чутками, португальський фахівець готовий повернутися до Королівського клубу вже цього літа.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, у Бенфіці чекають на рішення Реала, розуміючи, що не зможуть утримати "особливого", якщо з Мадрида надійде офіційна пропозиція. Нагадаємо, Жозе Моурінью вже очолював "вершкових" із 2010 по 2013 рік. Вважається, що у наставника збереглися чудові стосунки з президентом іспанського гранда Флорентіно Пересом.

У сезоні-2025/26 пост головного тренера Реала обіймає Альваро Арбелоа, проте співпраця з ним навряд чи триватиме після завершення поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка визначила Марку Сілву як потенційну заміну для Моурінью.