Бенфіка розглядає керманича Фулгема Марку Сілву як одного з кандидатів на посаду головного тренера на випадок змін у клубі. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, лісабонці вже планують майбутнє на випадок відходу Жозе Моурінью до мадридського Реалу. У клубі хочуть мати альтернативний варіант, щоб забезпечити стабільність у разі непередбачених змін.

Марку Сілва, який нині очолює Фулгем, імпонує керівництву Бенфіки завдяки знанню португальського футболу, а також попередньому досвіду співпраці з генеральним менеджером Маріу Бранку ще з часів роботи в Ешторілі. Додатковим фактором є й те, що контракт 48-річного фахівця з англійським клубом добігає кінця.

Попри те, що основним кандидатом на найближче майбутнє залишається чинний тренер Моурінью, Бенфіка прагне тримати кілька варіантів відкритими. Сілва розглядається як надійний резервний варіант завдяки своєму досвіду, тактичній гнучкості та знайомству з місцевим чемпіонатом.

Раніше повідомлялося, що варіант із запрошенням Марку Сілви також розглядає лондонський Челсі.