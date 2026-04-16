Португалія

Український хавбек поки не переконав "Особливого".

Бенфіка може розпрощатися з українським півзахисником Георгієм Судаковим уже під час найближчого літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, лісабонський клуб готовий розглядати пропозиції щодо 23-річного плеймейкера. Однією з ключових причин є те, що Судаков поки не повністю переконав головного тренера Жозе Моурінью своїми ігровими якостями.

Повідомляється, що українець не зміг стабільно демонструвати високий рівень і наразі не вважається незамінним гравцем у складі команди. Якщо його виступи не покращаться, у Лісабоні допускають можливість розставання вже цього літа.

Також важливу роль відіграє фінансовий фактор. Бенфіка інвестувала значні кошти у трансфер півзахисника влітку минулого року (оренда з обов'язковим викупом за 20,25 млн євро + 5 млн бонусами), тому готова вислухати пропозиції, які дозволять щонайменше компенсувати витрати на його придбання.

З моменту свого переходу з донецького Шахтаря Георгій Судаков провів за "орлів" 36 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.