Португальський клуб готовий попрощатися з українським хавбеком.

Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков може змінити клуб у літнє трансферне вікно та перебратися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця зацікавлена ​​Сельта, яка розглядає футболіста збірної України у якості посилення свого складу на наступний сезон під єврокубки.

У свою чергу, Бенфіка готова розлучитися з українцем, який поки не зміг завоювати довіру головного тренера Жозе Моурінью, особливо в другій половині сезону.

У нинішньому сезоні Судаков провів 46 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав сім гольових передач.

Після 31 туру Сельта набрала 44 очки і посідає шосте місце у Ла Лізі. У Бенфіки 69 очок після 29 турів та третя позиція у Прімейрі.