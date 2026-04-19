Португалія

Команда Моурінью здобула перемогу 2:1 завдяки сейву Трубіна з пенальті.

У центральному матчі 30-го туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка на виїзді здобула драматичну перемогу над Спортінгом з рахунком 2:1.

Дербі в Алваладе вийшло надзвичайно напруженим із великою кількістю моментів. Уже в першому таймі команди обмінялися ударами: після активного старту господарів і кількох небезпечних епізодів Бенфіка відкрила рахунок завдяки реалізованому пенальті Андреаса Шельдерупа.

Ключовий епізод першої половини стався раніше, коли голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відбив пенальті у виконанні форварда Спортінга Луїса Суареса, залишивши свою команду в грі.

Після перерви господарі зуміли відігратися — Моріта головою замкнув навіс і встановив рівновагу 1:1. Проте кінцівка зустрічі залишилася за "орлами".

У компенсований час Бенфіка провела вирішальну атаку: Рафa скористався помилками оборони Спортінга і приніс своїй команді перемогу — 2:1.

Також у матчі залишився в запасі український півзахисник Георгій Судаков, який на поле так і не вийшов.

Спортінг – Бенфіка 1:2

Голи: Моріта, 72 – Шельдеруп, 27 (пен.), Рафа Сілва, 90+3