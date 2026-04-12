Команда Жозе Моурінью продовжує запеклу боротьбу за чемпіонський титул.

Бенфіка у матчі 29 туру португальської Прімейри на своєму полі впевнено обіграла Насіонал з рахунком 2:0.

Команда Жохе Моурінью відкрила рахунок у матчі на третій хвилині, коли результативним ударом відзначився Андреас Шельдеруп. Через 11 хвилин Рафа Сілва подвоїв перевагу "орлів". При цьому дві гольові передачі віддав Джанлука Престіанні.

Також додамо, що на 58 хвилині Евангелос Павлідіс у складі Бенфіки не реалізував пенальті.

Український воротар "орлів" Анатолій Трубін провів ще один сухий матч, зробивши чотири сейви. Його партнер по збірній Георгій Судаков всю гру просидів на лаві запасних.

Після 29 турів Бенфіка набрала 69 очок і посідає третє місце в Прімейрі, відстаючи від Спортінга та Порту на два та чотири бали відповідно. Проте конкуренти мають гру в запасі.