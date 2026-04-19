Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Португалії, який відбувся 19 квітня 2026 року.

Бенфіка на виїзді здобула перемогу над Спортінгом у матчі 30-го туру чемпіонату Португалії з рахунком 2:1.

Початок зустрічі залишився за господарями, які отримали шанс відкрити рахунок уже на старті матчу. Спортінг заробив пенальті, однак Анатолій Трубін продемонстрував блискучу реакцію та парирував удар Луїса Суареса з позначки.

Відповідь Бенфіки не змусила довго чекати. Уже за кілька хвилин "орли" також отримали право на пенальті, і Андреас Шельдеруп впевнено реалізував свій шанс, вивівши гостей уперед.

Після перерви Спортінг додав у активності та зумів створити кілька небезпечних моментів. Зокрема, команда влучила у штангу, а в одній з атак Франьо Іванович не зумів переграти воротаря. Проте господарі все ж зрівняли рахунок завдяки голу Хідемаса Моріти.

У заключній частині матчу Спортінг намагався вирвати перемогу та навіть забив м’яч, який був скасований через офсайд. А вже в компенсований час спрацювало футбольне правило: не забиваєш ти — заб’ють тобі. Рафа Сілва влучним ударом приніс Бенфіці перемогу 2:1.

Спортінг – Бенфіка 1:2

Голи: Моріта, 72 – Шельдеруп, 27 (пен.), Рафа Сілва, 90+3