Головний тренер Бенфіки"обмежився коротким флеш-інтерв'ю, у якому привітав конкурентів із титулом, відзначив хоробрість своїх гравців та відмовився від спілкування з пресою на тлі невдоволення арбітражем.

Після нічийного результату 2:2 у виїзному матчі проти Фамалікана . Наставник лісабонців Жозе Моурінью був настільки розчарований перебігом подій на полі, що відмовився від традиційної післяматчевої пресконференції, обмежившись лише лаконічною заявою для каналу Sport TV у флеш-зоні.

У своєму єдиному коментарі після гри португальський фахівець підвів підсумки турнірної боротьби, фактично визнавши чемпіонство Порту, але водночас висловив максимальну підтримку своїм підопічним у боротьбі за срібло.

"Оскільки чемпіонат майже добігає кінця, мушу сказати, що ця гра багато говорить про те, яким він був. Я хочу привітати ФК Порту з тим, що він заслужив чемпіонство, а моїх гравців — з їхньою хоробрістю, особливо сьогодні. І ми зробимо все можливе, щоб здійснити диво та фінішувати другими, випередивши Спортінг. Ми спробуємо зробити диво, і я думаю, що нам це вдасться", — емоційно заявив Моурінью.

Після цих слів тренер одразу покинув зону інтерв'ю, так і не з'явившись перед журналістами в залі для пресконференцій. Жоден із футболістів Бенфіки також не давав коментарів, підтримавши мовчазний бойкот свого наставника.

Різке рішення Моурінью проігнорувати пресу стало кульмінацією його палких протестів, які тривали протягом усього поєдинку в Мінью. Невдоволення тренерського штабу орлів діями головного арбітра Густаво Корреї накопичувалося з кожною хвилиною.

Каталізаторами обурення стали два ключові епізоди: непризначений пенальті у ворота господарів на 32-й хвилині зустрічі, а також рішення судді компенсувати цілих 15 хвилин доданого часу. На думку Моурінью, ці спірні рішення стали відображенням усього сезону — що він тонко підкреслив фразою про те, що матч багато говорить про те, яким був чемпіонат.

Тепер головною метою Бенфіки на фініші Прімейра-ліги залишається запекла боротьба зі Спортінгом за другу сходинку турнірної таблиці, яка, за словами португальця, вимагатиме від команди справжнього дива.