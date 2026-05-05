Португалія

Португальський гранд вирішив активувати опцію викупу контракту польського захисника, оформивши його повноцінний трансфер.

Співпраця між лондонським Арсеналом та португальським Порту щодо переходу польського захисника Якуба Ківьора завершується повноцінним трансфером. Керівництво драконів прийняло остаточне рішення активувати опцію викупу гравця, яка була прописана у попередній угоді.

За інформацією джерел, сума повноцінного переходу складе 19 мільйонів фунтів стерлінгів. Це рішення стало цілком закономірним кроком з огляду на виступи футболіста в Португалії: Тренерський штаб та керівництво клубу залишилися повністю задоволеними грою поляка. Він зміг адаптуватися до вимог команди та став надійним елементом захисної лінії.

Продаж Ківьора дозволить лондонському клубу гарантовано поповнити трансферний бюджет на солідну суму, яку можна буде інвестувати в нові підписання, а також допоможе розвантажити зарплатну відомість.

Якуб Ківьор приєднався до Арсеналу з італійської Спеції у січні 2023 року. Проте в умовах надзвичайно високої конкуренції в центрі та на лівому фланзі оборони команди Мікеля Артети (зокрема, з боку Габріела Магальяйнса, Вільяма Саліба та інших) польському збірнику було важко розраховувати на стабільне місце у стартовому складі.

У нинішньому сезоні захисник зіграв 38 матчів у всіх турнірах віддав 2 асисти та допоміг драконам стати чемпіоном Португалії