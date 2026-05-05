Італійський тренер продовжить роботу після чемпіонського сезону.
Франческо Фаріолі, Getty images
05 травня 2026, 17:30
Головний тренер Порту Франческо Фаріолі відхилив пропозицію очолити Челсі.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра. За його інформацією, 37-річний фахівець має намір продовжити роботу в португальському клубі, попри інтерес з боку лондонського гранда.
Зазначається, що Фаріолі залишається ключовою фігурою у довгостроковому проєкті Порту, який розраховує на подальший розвиток під його керівництвом.
Нагадаємо, що у своєму дебютному сезоні на чолі “драконів” італійський наставник привів команду до перемоги в чемпіонаті Португалії — це став уже 30-й титул у історії клубу.