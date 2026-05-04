Український півзахисник Георгій Судаков опинився серед головних розчарувань чемпіонату Португалії сезону-2025/26 за версією авторитетного видання Visão de Mercado.

23-річний гравець Бенфіки потрапив до антирейтингу разом із партнером по команді Доді Лукебакіо, а також хавбеком Спортінга Георгі Кочорашвілі. При цьому саме українець вирізняється серед інших через високу вартість трансферу.

У матеріалі зазначається, що Судаков обійшовся "орлам" у 32 мільйони євро і не виправдав статус найдорожчого гравця ліги.

У фанатському голосуванні Георгій Судаков впевнено лідирує: 73% респондентів назвали його головним розчаруванням серед новачків чемпіонату. За Георгі Кочорашвілі віддали голоси 16% опитаних, тоді як Доді Лукебакіо набрав 9%.

Нагадаємо, Судаков перейшов до Бенфіки на початку сезону з Шахтаря на правах оренди з обов’язковим викупом. У нинішньому сезоні українець провів 33 матчі, забив чотири голи та віддав два асисти, однак втратив місце в основному складі команди.