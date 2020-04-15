Испания

Бывший вице-президент настаивает на своем мнении.

Эмили Русо убежден, что руководство каталонской команды занимается коррупцией.

"Клуб удалил всю информацию о контрактах с разными компаниями, что подтверждает факт коррупции. Это сделано для того, чтобы избежать внутреннего контроля и получить положительное заключение финансового комитета и совета директоров".

"Мои заявления по этому вопросу правдивы и объективны. Есть для этого все основания".

"А вот у Барселоны оснований для претензий нет. Я обратил внимание на нарушения и меня уволили", — приводит слова Русо Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона подаст в суд на Русо за клевету.

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