Игра между мадридским Реалом и Кадисом начнется в 22:00 по киевскому времени.
Тибо Куртуа, Getty Images
19 декабря 2021, 21:42
Сегодня, 19 декабря, состоится поединок 18 тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Реал на своем поле примет Кадис.
Для вратаря "сливочных" Тибо Куртуа это будет 600 матч в профессиональной карьере. В составе мадридского Реала бельгиец провел 152 матча, еще по 154 за Атлетико и Челси. Также на его счету 45 поединков с составе Генка.
Помимо этого Тибо провел 94 матча за основную сборную Бельгии и еще четыре за национальную команду U-18.
"Не могу поверить, что я проведу уже 600 матч в профессиональной карьере вратаря! Польщен тем, что отмечу это сегодня на поле", — написал Куртуа в своем твиттере.
После 17 туров Реал набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, а у Кадиса 13 баллов и 19 строчка.
Матч Реал — Кадис состоится сегодня, 19 декабря, в 22:00 по киевскому времени.