Сегодня, 19 декабря, состоится поединок 18 тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Реал на своем поле примет Кадис.

Для вратаря "сливочных" Тибо Куртуа это будет 600 матч в профессиональной карьере. В составе мадридского Реала бельгиец провел 152 матча, еще по 154 за Атлетико и Челси. Также на его счету 45 поединков с составе Генка.

Помимо этого Тибо провел 94 матча за основную сборную Бельгии и еще четыре за национальную команду U-18.

Can't believe it's already my 6️⃣0️⃣0️⃣th match as a professional goalkeeper! Humbled to celebrate it tonight on the field. 💥 pic.twitter.com/welzIIWy7b