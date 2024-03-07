Два матчі дискваліфікації для англійця.
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07 березня 2024, 12:26
Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував свою дискваліфікацію на два матчі іспанської Ла Ліги за вилучення після завершення гри 27-го туру чемпіонату Іспанії з Валенсією (2:2).
"Те, що трапилося, пов'язане із суддею та його рішенням. Потрібно пам'ятати, що він людина, але я теж. Щоб оцінювати мої дії, потрібно більшою мірою вдаватися до здорового глузду.
Я не сказав нічого образливого, мої слова не відрізнялися від того, що говорили мої партнери по команді. Але я відповідаю за свої дії. Не пишаюся ними, але думаю, що два матчі бана — це смішно. Якщо покарання таким і залишиться, я маю прийняти цю відповідальність. Тоді підтримуватиму Реал з трибун", — наводить слова англійця Marca.
Нагадаємо, у компенсований до другого тайму час, на 99-й хвилині за рахунку 2:2, півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол із передачі Браїма Діаса, але головний суддя матчу Хесус Хіль Мансано не зарахував його, давши свисток про завершення матчу за кілька секунд до взяття воріт під час подачі до штрафного майданчика Валенсії.
Після цього Беллінгем отримав пряму червону картку за агресивну поведінку в бік арбітра.