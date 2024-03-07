Іспанія

Два матчі дискваліфікації для англійця.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував свою дискваліфікацію на два матчі іспанської Ла Ліги за вилучення після завершення гри 27-го туру чемпіонату Іспанії з Валенсією (2:2).

"Те, що трапилося, пов'язане із суддею та його рішенням. Потрібно пам'ятати, що він людина, але я теж. Щоб оцінювати мої дії, потрібно більшою мірою вдаватися до здорового глузду.

Я не сказав нічого образливого, мої слова не відрізнялися від того, що говорили мої партнери по команді. Але я відповідаю за свої дії. Не пишаюся ними, але думаю, що два матчі бана — це смішно. Якщо покарання таким і залишиться, я маю прийняти цю відповідальність. Тоді підтримуватиму Реал з трибун", — наводить слова англійця Marca.