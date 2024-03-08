Іспанія

"Вершковим" доведеться обходитися без свого лідера.

Апеляцію мадридського Реала щодо дискваліфікації півзахисника Джуда Беллінгема за вилучення у матчі з Валенсією відхилено. Про це повідомляє COPE.

Таким чином 20-річний англієць пропустить дві найближчі гри "королівського" клубу у Ла Лізі — з Сельтою та Осасуною.

Нагадаємо, у компенсований до другого тайму час півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол із передачі Браїма Діаса, але головний суддя матчу Хесус Хіль Мансано не зарахував його, давши свисток про завершення матчу за кілька секунд до взяття воріт під час подачі до штрафного майданчика Валенсії.

Після цього Беллінгем отримав пряму червону картку за агресивну поведінку в бік арбітра.