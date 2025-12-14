Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Осасуною.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ла Ліги проти Осасуни (2:0).

"Найголовніше — три очки. Ми контролювали гру і були надійні в обороні. Можливо, у нас було не так багато моментів, але ми забили два голи. Ми мали простір під час першого гола, і ми ним скористалися.

Педрі неймовірний, найкращий, він на найвищому рівні. Він чудовий футболіст. Рафінья дуже важливий для команди. Важливо, що він забив два голи, щоб зробити ще один крок вперед. Він є ключовим гравцем. Нам було важко знайти вільний простір, але коли ми його отримували, ми ним користувалися за допомогою Педрі, Рафіньї...

Я не думаю про інші команди. Ми хочемо перемогти Вільярреал у наступному матчі. Вони дуже добре грають. Ми повинні поїхати та спробувати виграти.

Завжди приємно завершувати матчі, не пропустивши жодного голу. Ми володіли м'ячем майже 80% часу. Можу лише привітати захист та всю команду.

Ми виграли всі матчі після повернення на Камп Ноу, і це важливо. Ми всі дуже раді повернутись на цей фантастичний стадіон. Я дуже радий бути тут і вболівальники теж раді бути з нами.

Ситуація з Хабі Алонсо? Я не хочу говорити про наших суперників. Це не моє запитання. Якщо наша перемога чинитиме тиск на наших суперників, це їхня проблема. Ми маємо підтримувати свій рівень. Ми відновилися, граємо добре, всі наші гравці повернулися і майже всі вони у 100% формі. Решта мене не стосується", — наводить слова Фліка AS.

