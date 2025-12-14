Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 14 грудня, розпочавшись о 22:00.

Реал Мадрид прагнутиме оговтатися від двох поспіль поразок, коли відновить свою кампанію в Ла Лізі матчем проти Алавеса на стадіоні Мендісорроса в неділю.

Алавес — Реал Мадрид

Неділя, 14 грудня, 22:00, стадіон Естадіо Мендісорроса (Віторія-Гастейс)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

"Синьо-білі" мають п'ять перемог, три нічиї та сім поразок у 15 матчах цього сезону. Баски підійдуть до цього матчу після результату, що підняв моральний дух, обігравши Реал Сосьєдад 1:0, а також здолали Португалете в Кубку Іспанії на початку місяця, тому грудень для них є успішним. Команда Едуардо Коудета, яка минулого сезону фінішувала 15-ю, демонструє явний простір для покращення цього сезону, і це один з найуспішніших періодів в історії Алавеса з точки зору виступів у вищому дивізіоні.

"Синьо-білі" сильні на домашньому полі цього сезону, набравши 14 очок у восьми матчах, зазнавши лише двох поразок. Проте, вони прийматимуть Реал Мадрид, який має найкращий виїзний показник у дивізіоні в сезоні-2025/26. Алавес протистояв Реал Мадриду 44 рази і зумів виграти лише п'ять разів, що показує масштаб їхнього завдання у цьому матчі.

Реал Мадрид має серію із семи перемог поспіль проти Алавеса і не програвав "синьо-білим" на їхньому стадіоні з жовтня 2018 року. Однак, буде справедливо сказати, що "вершкові" підходять до цього матчу не в найкращому настрої, програвши два останні матчі та вигравши лише два з восьми в усіх турнірах.

Команда Хабі Алонсо зазнала домашньої поразки 0:2 від Сельта Віго у Ла Лізі минулих вихідних, а потім програла вдома 1:2 Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів у середу ввечері. Тиск на головного тренера Алонсо зростає, і він просто не може дозволити собі ще одну невдачу. Водночас Реал Мадрид зумів здобути перемогу 3:0 над Атлетік Більбао у своєму останньому виїзному матчі в лізі, і Алонсо прагнутиме повторення подібного виступу в неділю.

За версією betking на перемогу Алавеса можна поставити з коефіцієнтом 5.33, тоді як потенційний успіх Реал Мадрид оцінюється показником 1.66. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.66.

Орієнтовні склади

Алавес: Сівера — Отто, Тенаглія, Пачеко, Парада — Гевара — Калебе, Ібаньєс, Суарес, Реббаш — Боє.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Рюдігер, Гюйсен, Асенсіо — Гюлер, Чуамені, Себальйос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Не зіграють: Марас, Гарсес (Алавес) — Карвахаль, Менді, Александер-Арнольд, Мілітао, Ендрік, Ф. Гарсія, Каррерас (Реал Мадрид).

Під питанням: Гуріді (Алавес) — Камавінга, Алаба, Гюйсен, Мбаппе (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:2

