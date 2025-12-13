Іспанія

У продовженні 16 туру Ла ліги.

Господарі вже у дебюті зустрічі відкрили рахунок. Морланес вийшов на ударну позицію та влучно пробив у нижній кут. На 21 хвилині гості відзначились завдяки автоголу. Мір зробив простріл вздовж майданчика, який Маффео замкнув передачу у власні ворота.

Під кінець зустрічі Мальорка знову вийшла вперед. Воротар Ельча Іньякі Пенья наварив, віддавши пас прямісінько на ногу Маскералю. Півзахисник не довго думав та 30 метрів перекинув голкіпера.

На останній хвилині основного часу господарі поставили крапку. Маскераль зробив навіс у штрафний майданчик на який відгукнувся Мурікі, він головою відправив мʼяч у девʼятку.

Мальорка - Ельче 3:1

Голи: Морланес, 5, Маскарель, 83, Мурікі, 89 - Маффео (аг), 21

Мальорка: Роман — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Маскарель, Морланес (Санчес, 71) — Джозеф (Асано, 71), Дардер (Морей, 86), Вірхілі (Торре, 86) — Мурікі (Пратс Бастідас, 90)

Ельче: Пенья — Чуст, Аффенгрубер (Хосан, 87), Бігас — Нуньєс (Нванкво Дональд, 66), Агуадо, Фебас, Нету (Мендоса, 78) — Сантьяго (Родрігес, 66), Мір (Сілва, 87), Валера

Попередження: Морланес, Маскарель, Асано