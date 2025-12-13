Іспанія

Француза в Мадриді не буде.

Мадридський Реал не розглядатиме кандидатуру Зінедіна Зідана в разі звільнення головного тренера команди Хабі Алонсо. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво «королівського» клубу не має наміру повертати на тренерський місток французького фахівця.

У період своєї тренерської кар'єри в Реалі (2016–2018 та 2019–2021) Зінедін Зідан двічі ставав чемпіоном Іспанії та тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів.