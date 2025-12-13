Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 16 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі здобув перемогу над Валенсією з рахунком 2:1.

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на 17 хвилині зусиллями Коке, проте на 63 хвилині Лукас Бельтран зрівняв цифри на табло.

Перемогу "матрацникам" забезпечив забитий м'яч у виконанні Антуана Грізманна, який вийшов на заміну і відзначився на 74 хвилині.

Після 17 ігор Атлетіко набрав 34 очки і посідає четверте місце у Ла Лізі, а у Валенсії 15 балів та 16 позиція.

Атлетіко Мадрид — Валенсія 2:1

Голи: Коке, 17, Грізманн, 74 — Бельтран, 63.

Атлетіко Мадрид: Облак — Руджері, Ганцко, Пубіль, Моліна (Ле Норман, 46) — Гонсалес (Галлагер, 59), Коке, Барріос (Альмада, 59), Сімеоне — Альварес (Грізманн, 59), Серлот.

Валенсія: Агірресабала — Васкес (Гая, 82), Копете, Джемерт (Сантамарія, 71), Фулькьє — Алмейда, Пепелу (Рамазані, 82), Угрінич (Герра, 72), Коррея — Дуро, Лопес (Бельтран, 55).

Попередження: Пубіль, Серлот, Альмада — Дуро.