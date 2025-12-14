Іспанія

Каталонці прагнуть скористатися ситуацією навколо молодого таланта, який втратив місце в основі.

Барселона готує сенсаційну пропозицію щодо трансферу півзахисника Манчестер Юнайтед Коббі Майну.

20-річний гравець збірної Англії, який минулого сезону був відкриттям АПЛ, цього року не зіграв жодного матчу в старті і прагне покинути клуб заради ігрової практики перед Чемпіонатом світу 2026 року.

За інформацією Defensa Central, блаугранас хочуть спокусити Майну переїздом до Іспанії, де він міг би возз'єднатися зі своїм колишнім партнером Маркусом Рашфордом.

Однак боротьба за підпис хавбека обіцяє бути запеклою:

Вершкові, які відстають від Барси на 7 очок у Ла Лізі, також розглядають Майну як варіант підсилення свого проблемного центру поля.

Наполі натхненний успіхом Скотта Мактомінея, хоче повторити цей трюк і з Майну. Повідомляється, що сам гравець схиляється саме до переїзду в Серію А.

Челсі традиційно стежать за найкращими молодими талантами і готові вступити в гонку, хоча конкуренція в їхньому складі й так висока.

Головний тренер МЮ Рубен Аморім поки що блокує будь-які трансфери на вихід. Через від'їзд ключових гравців (Мбемо, Діалло, Мазрауї) на Кубок африканських націй у січні, португальський фахівець боїться залишитися без глибини складу.

Окрім Майну, Олд Траффорд прагне покинути і нападник Джошуа Зіркзе. Проте остаточне рішення щодо обох гравців залишається за керівництвом Юнайтед, яке поки не дало зелене світло на трансфери.