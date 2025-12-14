Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 13 грудня 2025 року.

Барселона у матчі 16 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула перемогу над Осасуною (2:0).

Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок у середині другого тайму, коли на 70 хвилині голом відзначився Рафінья Діас. Через 16 хвилин бразилець оформив дубль, подвоївши перевагу "блаугранас".

Після цієї перемоги Барселона очолює Ла Лігу, випереджаючи Реал на сім очок, але "вершкові" мають гру в запасі. Осасуна має у своєму активі 15 балів та йде на 16 місці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Осасуна у рамках 16-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Барселона — Осасуна 2:0

Голи: Рафінья, 70, 86.

Барселона: Гарсія — Кунде, Кубарсі (Лопес, 75), Мартін, Бальде (Крістенсен, 88) — Гарсія, Педрі (Касадо, 88) — Рафінья (Бардагжі, 88), Ямаль, Рашфорд (де Йонг, 74) — Торрес.

Осасуна: Еррера — Аргібіде (Розьє, 69), Бойомо, Катена, Еррандо, Бретонес — Монкайола, Торро (Муньйос (Беккер, 65), 46), Орос (Гарсія, 64) — Муньйос (Беккер, 65), Будімір (Гарсія, 64).

Попередження: Бретонес, Муньйос, Монкайола