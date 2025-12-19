"Ель Класіко" за межами футбольного поля продовжується.
Жоан Лапорта, Getty images
19 грудня 2025, 18:29
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про мадридський Реал. Його слова наводить AS.
«Радість повернулася до вболівальників Барселони, а іншим, аби відволікти увагу від власних недоліків, доводиться говорити лише про Барсу.
У мене буде час обговорити це пізніше. Не тут і зараз, а у більш спокійній обстановці, бо, я думаю, ситуація виходить з-під контролю», – сказав Лапорта.
Зараз Барселона лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Реал на чотири пункти.