Іспанія

"Ель Класіко" за межами футбольного поля продовжується.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про мадридський Реал. Його слова наводить AS.

«Радість повернулася до вболівальників Барселони, а іншим, аби відволікти увагу від власних недоліків, доводиться говорити лише про Барсу.

У мене буде час обговорити це пізніше. Не тут і зараз, а у більш спокійній обстановці, бо, я думаю, ситуація виходить з-під контролю», – сказав Лапорта.

Зараз Барселона лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Реал на чотири пункти.