Іспанія

Бразилець в захваті від іспанського центрхава.

Колишній захисник мадридського Реала Марсело висловився про гравців каталонської Барселони. Цитує бразильця Marca.

«Люди постійно говорять про Ламіна Ямаля. Мені дуже подобається Ламін, але я підписав би Педрі. У Педрі є щось від «Мадрида».

Мені подобається його інтелект, характер та бійцівські якості. Мало, хто помічає, але Педрі дуже непоступливий у боротьбі за мʼяч. Думаю, він би ідеально підійшов Реалу», — сказав Марсело.

Цього сезону Педрі відіграв за Барселону 19 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач.