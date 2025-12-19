Іспанія

Іспанець налаштований серйозно.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про роботу в «королівському» клубі. Його слова наводить Marca.

«З самого початку та з перших розмов у нас були близькі відносини з керівництвом, повні довіри, поваги та прихильності. Ми знаємо, який у нас проект та які перед нами цілі.

Вимоги максимальні, але дорога довга. Будуть як добрі моменти, так і не дуже. На нас чекає остання гра цього року, завдяки якій цей рік можна завершити на мажорній ноті та розпочати наступний із рішучістю.

Перше, що потрібно зробити, це перемогти, а потім – грати якнайкраще. Оцінки будуть наприкінці сезону, зараз же його середина. До того ж, не мені себе оцінювати», – сказав Алонсо.

Реал проведе заключний матч року на Сантьяго Бернабеу проти Севільї. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.