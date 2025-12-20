Іспанія

Німець підтримав свого підопічного.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про капітана каталонської команди Рафінью. Цитує німця AS.

“Для мене це неможливо. Це не має великого значення, тому що я не дуже високої думки щодо символічних збірних, але рішення ФІФА – це смішно.

Він був дуже важливим для нас у минулому сезоні. Він здійснив 22 результативні дії в Лізі чемпіонів, у головному турнірі Європи.

Якщо ви подивитеся на голи та результативні передачі, а також на його вплив, його внесок був неймовірним. Це несправедливо щодо нього. Це смішно.

Я не можу повірити, що він не входить до одинадцяти найкращих гравців світу. Після такого сезону він на це заслужив. Це неможливо», – сказав Флик.