Іспанія

Розгромна перемога над Хетафе дозволила севільцям завершити 2025 рік на мажорній ноті.

Іспанський Бетіс блискуче провів останній матч року, забивши чотири голи у ворота Хетафе та піднявшись на шосту сходинку в Ла Лізі. Ця перемога стала для команди 29-ю протягом календарного року в усіх офіційних турнірах.

Такий результат дозволив "геліополітам" повторити свій історичний рекорд за кількістю перемог протягом одного року, який був встановлений у 2021-му.

Проте вже на початку наступного року на команду чекає серйозне випробування — виїзний поєдинок у Мадриді проти "вершкових", який заплановано на 4 січня.

Нагадаємо, що за всю свою історію Бетіс лише одного разу вигравав титул чемпіона Іспанії, що сталося ще у 1935 році.