Іспанія

"Матрацники" мають намір виграти ЛЧ.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо висловився про можливість виграти Лігу чемпіонів. Його слова наводить AS.

«Виграти Лігу чемпіонів надзвичайно складно для будь-якої команди. Але я переконаний, що з «Чоло» ми цього досягнемо. З Симеоне та з цією командою ми можемо цього досягти. Я оптиміст.

Чому ми не можемо виграти Лігу чемпіонів? Так, є хороші команди, але ми також хороша команда. Можливо, нам трохи не вистачає удачі. Але ми йдемо до мети. Ми вимогливі та хочемо титулів. Хочемо той самий, такий важливий титул, якого ми не маємо», – сказав Сересо.