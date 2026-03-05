Іспанія

Спортивний директор каталонців Деку визначився з пріоритетним кандидатом на посилення атаки, попри обмежений вибір топ-форвардів на ринку.

Барселона активно планує літню трансферну кампанію, і пошук нового центрального нападника є одним із головних завдань клубу. За інформацією журналіста Пола Баллуса з авторитетного видання The Athletic, керівництво каталонців розглядає аргентинця Хуліана Альвареса та англійця Гаррі Кейна як кандидатів найвищого рівня на цю позицію.

Альварес — пріоритет номер один для Деку Саме 26-річний форвард мадридського Атлетіко очолює шорт-лист бажаних придбань спортивного директора блаугранас Деку. У Барселоні переконані, що сам Хуліан Альварес зацікавлений у перспективі переїзду до Каталонії.

Вище керівництво клубу усвідомлює, що вибір висококласних нападників наразі є досить обмеженим, проте позицію форварда необхідно посилити вже цього літа.

Повідомляється, що джерела всередині клубу впевнені: фінансове становище Барси дозволить зробити Атлетіко цілком обґрунтовану та прийнятну пропозицію. Ситуація з Кейном та запасні варіанти Що стосується Гаррі Кейна, то його перехід наразі оцінюється як малоймовірний.У контракті англійського бомбардира була прописана сума відступних у розмірі 65 мільйонів євро, яку можна було активувати до кінця січня.

Проте під час літнього трансферного вікна це правило вже не діятиме. До того ж Деку не є великим прихильником витрачання значних коштів на гравців, яким виповнилося понад 30 років. Окрім головних цілей, клуб має і запасні варіанти.

Повідомляється, що у списках каталонців фігурують імена, які знаходяться на щабель нижче від топ-кандидатів — серед них Віктор Осімхен (який наразі виступає за Галатасарай) та Омар Мармуш з Манчестер Сіті.