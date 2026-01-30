Іспанія

Ламін хоче зіграти проти Анчелотті.

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль висловився про майбутній чемпіонат світу з футболу, який пройде на теренах США, Канади та Мексики.

«Рафінья? Ми граємо один за одного. Якби він забив, а я ні, він дозволив би мені пробити пенальті. Коли я забив, а він ні, мабуть, я віддам пенальті йому.

Разом ми досягнемо найвищого рівня. Ми потрібні одне одному. Ми єдині.

Мені все подобається в Бразилії, я повернувся б туди. Я поговорив з Неймаром, щоб дізнатися, коли ми зможемо повернутися.

Ми домовилися, що якщо обидва дійдемо до фіналу чемпіонату світу, то поїдемо у відпустку. Сподіваюся, фінал буде між Іспанією та Бразилією», – заявив Ямаль.