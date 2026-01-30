Ліга чемпіонів

Іспанці знають, що таке Бенфіка Моурінью.

Спортивний директор мадридського Реала Еміліо Бутрагеньйо висловився про жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів, який знову звів «вершкових» з лісабонською Бенфікою.

«Ми повертаємось до Лісабона. Це дивно, тому що ми не грали проти них 60 років, а тепер ми маємо провести три матчі за місяць.

Ми повинні досягти хорошого результату. Вони провели відмінний матч днями та показали свої сильні сторони. Це має допомогти нам належним чином підготуватися до першого матчу, досягти хорошого результату та за підтримки Сантьяго Бернабеу вийти до 1/8 фіналу.

Ми маємо підійти до матчу з наміром перемогти. Ми команда, яка грає на перемогу. Так, другий матч відбудеться на нашому стадіоні, але в першій зустрічі ми повинні чітко дати зрозуміти, що збираємося перемогти.

У нас є атакуючі гравці, які здатні вирішити результат гри будь-якої миті, і ми повинні цим скористатися. Нам потрібний надійний захист, але ми знаємо, що частина нашої сили полягає в атаці, і ми маємо максимально використовувати це.

У нас є два тижні, щоб тренуватися, відновлюватися після травм та відпочивати. Ми повинні використовувати цей період, щоб підготуватися до всього, що на нас чекає. Звичайно, ми підходимо до цих ігор із великим ентузіазмом. Тепер має бути справжнє випробування, і кожен матч може або наблизити Реал до титулу, або віддалити від нього.

Ми повинні продовжувати в тому ж дусі, демонструвати ту саму енергію та єдність. У нас багато талановитих гравців, і, сподіваюся, ми зможемо повернути до ладу травмованих футболістів. Це вирішальний етап, і для Арбелоа вкрай важливо мати практично весь склад», – сказав Бутрагеньйо.