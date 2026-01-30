Іспанія

В Мадриді складно працювати.

Колишній півзахисник Баварії та збірної Іспанії Хаві Мартінес висловився про мадридський Реал. Його слова наводить Marca.

«Я не знаю, що саме сталося в Реалі, я написав Хабі Алонсо повідомлення, але він не відповів — напевно вимкнув телефон у ті дні.

Я впевнений, що він досяг успіху в Мадриді, але це особливе місце, особливий клуб. Думаю, навіть Гвардіола там не досяг би успіху.

Гравці мають відчувати свободу. Потрібно робити так, як Моурінью, Анчелотті. Потрібно знаходити зв'язок із цими гравцями, щоб вони відчували свободу, щоб було трохи анархії. У них має бути можливість грати вільно», – сказав Мартінес.