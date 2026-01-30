Ліга Європи

Англієць впевнений у своєму наставнику.

Півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Морган Роджерс висловився після вольовою перемоги над австрійським РБ Зальцбург (3:2) в Лізі Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

«Насамперед усе залежить від нас самих. Від того, як проявимо себе і підходитимемо до кожної гри.

У цьому турнірі так багато хороших команд, тому вся справа в тому, щоб з окремою увагою підходити по черзі до кожної гри та видавати максимум своїх можливостей.

Емері знає, як вигравати Лігу Європи. Нам просто слід дослухатися до нього і тоді у нас все буде добре», — заявив Роджерс.