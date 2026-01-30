Іспанія

Каталонці попереду всіх.

Воротар Барселони Жоан Гарсія висловився про каталонський клуб. Його слова наводить офіційний сайт «блаугранас».

«Найбільше мене здивував вплив Барселони – і не лише у Барселоні чи Каталонії, а й у кожному місті та навіть кожній країні. Це те, що помітно і ззовні, але коли ти є частиною клубу і їдеш у будь-яке місто, будь-яку країну, ти стаєш центром уваги.

Ми були в Саудівській Аравії, Японії — неймовірно, скільки емоцій все це викликає у людей і які почуття бувають у фанів. В аеропортах, готелях... Це чудово. Це здивувало мене найбільше.

Зрозуміло, що жоден інший клуб не викликає такого ажіотажу, як цей, тому тебе впізнають із більшою ймовірністю, але це приємно, я до цього нормально відношусь. Це найбільша зміна, але в іншому я продовжую жити своїм життям, як і раніше», – заявив Гарсія.